Scandic Trust Group, First Idea Consultant ile Satış Ağına Yeni Bir Ortak Ekliyor

Güncelleme:
Scandic Trust Group, uluslararası satış ağını genişletmek üzere Dubai merkezli First Idea Consultant ile işbirliği yapıyor. Şirket, KYC ve AML denetimlerinden başarıyla geçtikten sonra yeni bir satış ortağı olarak katılıyor.

Scandic Trust Group, First Idea Consultant ile satış ağını güçlendiriyor.

Hong Kong'da yayımlanan önde gelen günlük gazetelerden birinin elde ettiği bilgilere göre; Scandic Trust Group, uluslararası satış ağını genişletiyor. Bankacılar tarafından yapılan kimlik doğrulama (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) denetiminden (kimliği doğrulama, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını ve tüm kurumsal faaliyetleri önleme amaçlı süreç kontrolü) başarıyla geçmesinin ardından, Dubai merkezli ve uluslararası faaliyet gösteren şirketler topluluğu "First Idea Consultant", "Scandic Setup" adıyla yeni bir satış ortağı olarak Scandic Trust Group'a entegre edilecek. - İSTANBUL

