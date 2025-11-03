Merkez Bankası Rezervleri Haftalık Olarak 12,9 Milyar Dolar Azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık bülteninde rezervlerin 24 Ekim ile biten haftada 12 milyar 936 milyon dolar azalarak 185 milyar 506 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Brüt döviz rezervleri 80 milyar 838 milyon dolara, altın rezervleri ise 104 milyar 667 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ekim ile biten haftada 12 milyar 936 milyon dolar azalarak, 185 milyar 506 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 6 milyar 435 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 273 milyon dolardan 80 milyar 838 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 24 Ekim haftasında 6 milyar 502 milyon dolar azalarak 111 milyar 169 milyon dolardan 104 milyar 667 milyon dolara indi. - İSTANBUL
