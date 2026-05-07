Çavdarhisar'da yol kontrol faaliyetleri

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde canlı hayvan ve hayvansal ürün taşımacılığına yönelik yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğinde yapılan denetimlerde, 5996 Sayılı Kanun kapsamında "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakli Yönetmeliği" doğrultusunda araç ve sevk belgeleri kontrol edildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen denetimlerle hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasının, hayvan hastalıklarının önlenmesi ile hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasının amaçlandığını belirtti. - KÜTAHYA

