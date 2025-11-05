Garanti BBVA, Uluslararası Tasarım Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

Garanti BBVA, iF Design Awards'da iki farklı projeyle ve A' Design Award'da bir projeyle ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, iF Design Awards'ta yenilenen "Garanti BBVA Mobil uygulama" projesiyle "Marka ve İletişim Tasarımı" kategorisinde, "Pulse App" projesiyle de "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" kategorisinde iki ödüle birden layık görüldü.

Ayrıca banka, "Garanti BBVA Mobil/Evim, Aracım, Seyahatim" projesiyle de "A' Design Award"da bir ödülün sahibi oldu. Projeler, tasarım kalitesi, kullanıcı deneyimi ve yenilikçi yaklaşımlar kapsamında, alanının önde gelen uzmanlarından oluşan jüri ile değerlendirildi.

Garanti BBVA Mobil uygulamasında yer alan "Evim", "Aracım", "Seyahatim" gibi tematik alanlar ise müşterilerin günlük finansal yolculuklarına yeni bir değer kattı. Bu yaklaşım, kullanıcıların günlük yaşamlarında finansal ihtiyaçlarını sade ve kişiselleştirilmiş biçimde yönetmelerine imkan tanıyor.

"Pulse App" ise Garanti BBVA Teknoloji ekiplerinin iç kullanımına yönelik geliştirilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Şirketin milyonlarca kullanıcıya hizmet veren teknoloji altyapısının anlık durumunu izlemeye olanak sağlayan uygulama, olası sorunların erken tespit edilmesi, kurumun dayanıklılığının artırılması ve müşteri memnuniyetinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Uygulama, kurum genelinde teknolojik sistem sağlığının şeffaf ve erişilebilir şekilde takip edilmesini sağlayarak ekiplerin daha hızlı ve uyumlu hareket etmesine katkı sunuyor.

"Teknolojiyi müşterilerin yaşamlarını kolaylaştıran bir köprü olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, teknolojiyi araç olmasının yanı sıra müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştıran bir köprü olarak gördüklerini belirtti.

Kezik, "Birlikte yaparız" anlayışıyla kullanıcılarının finansal yaşamlarının her adımında onlara eşlik ettiklerini, ihtiyaçlarını öngören, sade, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımıyla kullanıcı geri bildirimlerini ürün geliştirme süreçlerine doğrudan entegre ederek, tasarımın gücüyle müşterilerinin hayatına gerçek değer katmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kezik, "Uluslararası arenada kazandığımız bu ödüller de kullanıcı odaklı yaklaşımımızı ve yenilikçi tasarım anlayışımızı tasdik ediyor. Aynı zamanda küresel standartlarda bir referans noktası haline getiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz de teknolojinin genellikle soğuk ve uzak algısını, müşterilerinin deneyiminde fark yaratan bir güce dönüştürerek değiştirdiklerini vurguladı.

Kuruöz, bu nedenle tüm süreçlerini Garanti BBVA bünyesinde oluşturdukları uzman ekiplerle yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Deneyim Tasarımı ekibimiz de bunlardan biri. Bankamızda yapay zekadan ileri analitik çözümlerine, bulut teknolojilerinden güvenli veri altyapılarına kadar uzanan kapsamlı yatırımlarımızı, müşterilerimizin günlük finansal yolculuklarına değer katan tasarım odaklı çözümlerle destekliyoruz. Kazandığımız bu uluslararası tasarım ödülleri, teknoloji ve tasarımın birleşiminden doğan kullanıcı deneyiminin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Tüm ekiplerimizi kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."