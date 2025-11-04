Haberler

Ekim Ayında Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Artış Gösterdi

Güncelleme:
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında 1,09 puan artarak 71,87 seviyesine ulaştı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK de aynı dönemde 0,79 puan artış kaydetti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 1,09 puan artarak 71,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 1,09 puan artarak 71,87 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,79 puan artarak 95,53'e yükseldi.

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 0,51 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,55 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,63 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi. - İSTANBUL

