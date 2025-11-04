Bingöl'de Organik Bal Projesine Destek Artıyor

Bingöl'de "Bingöl Organik Bal Yesin Projesi" kapsamında 15 üreticiye 435 organik arı kovanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan Bingöl Organik Bal Yesin Projesi sürüyor. Bugün proje çerçevesinde düzenlenen 'Organik Kovan ve Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası' dağıtım töreninde 15 üreticiye yüzde 75 destekli 435 organik arı kovanı verildi. 2022 yılından bu yana proje kapsamında arıcılara 1 milyon 398 bin 877 lira destek verildiği aktarıldı. Öte yandan 2025 üretim sezonunda Bingöl'de organik üretim yapan 15 arıcı tarafından toplam 4 bin 878 kilo organik bal üretildiği bildirildi.

Törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bizim 2000 yılında 45 bin adet kovanımız varken, 2024-25 yılında 180 bin adet kovana ulaştık. Bu sayılarla Türkiye genelinde 14., doğuda 2. iliz. Yine bal üretimimize baktığımızda 2000 yılında 800 tonlardayken, 2025 yılında yaklaşık 2 bin tonlarda üretim yapacağız. Özellikle Avrupa Birliği coğrafi işaretli anlaşma yapan üreticilerin yanında yine 'Bingöl Organik Bal Yesin' kampanyası çerçevesinde 15 tane üreticimizle de organik bal üretiyoruz" dedi.

Törenin sonunda üreticilere sertifikaları ve organik arı kovanları teslim edildi. - BİNGÖL