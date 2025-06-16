Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 4 Milyon 355 Bin Liraya Geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 355 bin liraya gerileyerek yüzde 0,25'lik bir azalma yaşadı. Piyasa, toplam 7 milyar 396 milyon liralık işlem hacmiyle işlem gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 355 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 352 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,25 azalışla 4 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, geçen haftayı 4 milyon 366 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 396 milyon 756 bin 358,06 lira, işlem miktarı ise 1.722,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 396 milyon 802 bin 353,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.366.000,003.425,00

En Düşük4.352.000,003.381,20

En Yüksek4.370.000,003.446,00

Kapanış4.355.000,003.381,20

Ağırlıklı Ortalama4.357.863,633.394,52

Toplam İşlem Hacmi (TL)7.396.756.358,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.722,35

Toplam İşlem Adedi37

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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