AB, Yüksek Hızlı Tren Eylem Planını Açıkladı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, 2040 yılına kadar üye ülkeler arasında tren yolculuğunu artırmayı hedefleyen yeni bir yüksek hızlı tren eylem planı hazırladı. Plan, demir yolu seyahatlerinin daha fazla tercih edilmesi için altyapı yatırımları, daha iyi bağlantılar ve uygun fiyatlar sunmayı içeriyor.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında tren yolculuğunu artırmayı ve hızlandırmayı amaçlayan yeni plan hazırlandı.

AB Komisyonu, seyahatlerde demir yolunun daha fazla tercih edilmesi için hazırladığı yüksek hızlı tren eylem planını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre, 2040 yılına kadar AB içinde iyi işleyen, daha fazla bağlantıya sahip ve yüksek hızlı demir yolu ağı kurmak için gerekli adımlar atılacak.

Tren yolcularına daha fazla bağlantı, daha kolay rezervasyon seçenekleri ve daha uygun fiyatlar sunulacak.

Özellikle büyük şehirler arasındaki önemli demir yolu bağlantıları geliştirilecek ve tamamlanacak. Böylece, yolcular kısa mesafeli uçuşlara ve uzun araba yolculuklarına alternatif olarak tren kullanabilecek.

AB içinde yüksek hızlı demir yolu ağı tamamlanarak seyahat süreleri önemli ölçüde azaltılacak. Bu kapsamda, Berlin-Kopenhag, Madrid-Lizbon, Tallin-Riga, Riga-Vilnius, Berlin-Prag-Viyana, Sofya-Atina, Budapeşte-Bükreş, Madrid-Paris, Münih-Roma arası demir yolu seyahat süreleri kısaltılacak.

AB içinde demir yolu sektöründe rekabeti artıracak tedbirler uygulanacak. Yeni operatörlerin demir yolu pazarına girmesini önleyen engeller kaldırılacak.

Demir yolu için gerekli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Bu kapsamda demir yolu yatırımlarına yönelik AB destekleri sunulacak.

Çalışmalara göre, Avrupa'da yüksek hızlı demir yolu ağının 2040 yılına kadar tamamlanması için 345 milyar avro yatırım gerekiyor.

AB içinde saatte 250 kilometrenin üzerinde seyahat edilebilen çok yüksek hızda bir demir yolu ağı kurulmasının maliyetinin ise 2050 yılına kadar 546 milyar avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
