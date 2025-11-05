400 Bin LEGO Parçasıyla Yapılan Formula 1 Aracı Ankara'da Sergileniyor

Toplam 400 bin lego parçasıyla yapılan Formula 1 aracı Ankara'da bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Formula 1'in 2025 Miami Grand Prix'si için tasarlanan ve sürücü geçit töreninde yer alan BWT Alpine F1 Team A524 LEGO, 16 Kasım tarihine kadar ANKAmall Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

Araç, 26 kişilik tasarımcı, mühendis ve lego yapım ustası ekibi tarafından 22 bin saatte The LEGO Group'un Çekya'daki Kladno fabrikasında tamamlandı.

Bir buçuk ton ağırlığındaki model saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Ankara'ya KKTC'den ziyarete geldiğini ifade eden Emre Berktaş, "Gördüm, çok beğendim legoyu. Çocuklarıma uzun süredir aldığım, beğendiğim bir ürün. Böyle büyük bir şey yapılması çok enteresan." diye konuştu.

Yusuf Kozak da alışveriş merkezinde dolaşırken aracın dikkatini çektiğini belirterek, "İnce detaylı olarak yapılmış bir şey, gerçekten güzel bir şey. Yapanın eline sağlık." ifadelerini kullandı.

Feyzullah Özcan da "Hoşuma gitti. Bunu görünce baya ilgimi çekti aslında." dedi.