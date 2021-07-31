Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Neyişçi: Tarım arazilerini yangından kurtarmak, koruyucu şeritlerle mümkün
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Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Neyişçi: Tarım arazilerini yangından kurtarmak, koruyucu şeritlerle mümkün

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Ülke genelinde günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle pek çok vatandaşımız yurtlarından oldu. Evlerini, tarlalarını, seralarını ve hayvanlarını yangından kaybeden vatandaşlarımızın acısı büyük. Tarım arazileri ile ormanlık alan arasında mesafe olması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Orman içindeki köylerde binaların etrafına yangından koruyucu şeritler konulmalı" sözlerine yer verdi.

Türkiye, günlerdir çeşitli illerimizde çıkan yangınlarla boğuşuyor. 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve 4000'in üzerinde personel yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize katkı sağlıyor.

Pek çok ev, tarla, iş yeri ve sera zarar gördü. Vatandaşların çoğu da evlerinden tahliye edildi. Bu kadar çok insan yangından zarar görünce, yangının büyümesindeki etkenler ve yangından korunmak için yapılabilecekler merak konusu oldu.

"ORMAN İLE ARAZİLER ARASINDA MESAFE OLMALI"

Milliyet'in haberine göre, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi vatandaşların yangından tarım arazilerini koruyabilmek için yangın şeridi kullanabileceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yangınların çok olmasının arkasındaki nedenlerden biri tarım-orman alanlarındaki sınırların fazla olmasıdır. Sınır çok olunca risk de artıyor. Burada Orman Bakanlığı'nın tedbir alması gerekiyor. Çünkü yangınların büyük bölümü tarım alanlarından ormana geçiyor. Orman içindeki köylerde binaların etrafına yangından koruyucu şeritler konulmalı, ormanlık alan ile evler arasında mesafe olmalı."

TAŞ OCAĞI MİKTARLARI AZALTILMALI

Taş ocaklarının da yangını artırdığına dikkat çeken Neyişçi, "İnsan nüfusu, orman içerisine girip çıkan insan sayısı ve orman içerisinde izin verilen (taş ocağı) miktarları günden güne artıyor. Bunlar arttıkça da ormanların yanma riski paralel olarak artış gösteriyor. Bunun önüne geçilmeli." sözlerine yer verdi.

Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Neyişçi: Tarım arazilerini yangından kurtarmak, koruyucu şeritlerle mümkün
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