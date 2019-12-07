Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
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Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı

Yozgat'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Mahalle muhtarı, söz konusu yangınla ilgili "Kundaklanmış olabilir" açıklamasında bulundu.

07.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:39
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı

İstanbul eski Milletvekili 'nun 'ta bulunan evinde yangın çıktı.

Akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

"KUNDAKLANMIŞ OLABİLİR"

Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, "Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir" dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Haber Videosu

: Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
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