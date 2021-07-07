Ekmeğin içinden ip çıktı
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Ekmeğin içinden ip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Yerel

Ekmeğin içinden ip çıktı Kahvaltında yediği ekmeğin içinden ip çıkan vatandaş Emirdağ Belediye Başkanlığından fırınların denetlenmesini istedi Kemal Sunal'ın 'Deli Deli Küpeli' filmi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçek oldu.

Ekmeğin içinden ip çıktı

Kahvaltında yediği ekmeğin içinden ip çıkan vatandaş Emirdağ Belediye Başkanlığından fırınların denetlenmesini istedi

AFYONKARAHİSAR - Kemal Sunal'ın 'Deli Deli Küpeli' filmi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçek oldu. Sabah kahvaltı yapmak için fırından ekmek alan vatandaş ekmeği ikiye böldüğünde içinden ip çıktı.

Filmlere konu olan olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleşti. Mustafa Avcı isimli vatandaş sabah kahvaltı yapmak üzere ilçede faaliyet gösteren bir fırından ekmek aldı. Daha sonra evinde kahvaltı sofrasına oturan vatandaş 4 çocuğu ve eşi ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada ekmeği bölmesiyle şoka uğraması bir oldu. Bölünen ekmeğin tam ortasından uzun bir ip çıktı. Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gereğinin yapılmasını istedi. İlginç olay Kemal Sunal'ın 1986 yılında gösterime sunulan 'Deli deli küpeli' filmindeki fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ip çıktığı sahneyi hatırlattı.

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı, "Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ'da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor. Benim 4 tane çocuğum var midesinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı? Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal'ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, bizde çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor" diye konuştu.

Ekmeğin içinden ip çıktı
Ekmeğin içinden ip çıktı
Ekmeğin içinden ip çıktı
Ekmeğin içinden ip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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