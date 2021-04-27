Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar sözleri | 'Bahar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar sözleri | 'Bahar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar sözleri | 'Bahar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

4 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.4 milyon ve 49 bin beğeni alan Bahar şarkısının sözleri merak edildi. Peki Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Bahar sözleri ile birlikte sizlerle...

EKİN UZUNLAR & MUSTAFA CECELİ - BAHAR SÖZLERİ

Hançer olsa ellerin bağrıma basarım

Kor ateş olsa gözlerin ben yine yanarım

---

Bir taraftan bir tarafa savurdu hayat

Elde kalan biraz acı bir de kırık kalp

---

Dağların karları erimeden gel

Yazım senin kışım senin yar

Hasretin boynuma dolanmadan gel

Adın cennet gözlerin bahar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar şarkısı 23 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 49 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Çağın Bodur

Mix & Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Emrah Özbilen

Colour: Ercan Küçük (postbrothers)

Bas Gitar: Gökalp Gökmen

Klavye: Ali Erdem Yörük

Davul: Doğaç Titiz

Elektro & Akustik Gitar: Doğukan Aydın

Rodi: Seyfettin Akbay

Tonmaster: Ali Kemal Aksoy

Stüdyo Çekim: Canavar Studios

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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