Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar sözleri | 'Bahar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
4 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.4 milyon ve 49 bin beğeni alan Bahar şarkısının sözleri merak edildi. Peki Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Bahar sözleri ile birlikte sizlerle...
EKİN UZUNLAR & MUSTAFA CECELİ - BAHAR SÖZLERİ
Hançer olsa ellerin bağrıma basarım
Kor ateş olsa gözlerin ben yine yanarım
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Bir taraftan bir tarafa savurdu hayat
Elde kalan biraz acı bir de kırık kalp
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Dağların karları erimeden gel
Yazım senin kışım senin yar
Hasretin boynuma dolanmadan gel
Adın cennet gözlerin bahar
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar şarkısı 23 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 49 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Çağın Bodur
Mix & Mastering: Koray Püskül
Yönetmen: Emrah Özbilen
Colour: Ercan Küçük (postbrothers)
Bas Gitar: Gökalp Gökmen
Klavye: Ali Erdem Yörük
Davul: Doğaç Titiz
Elektro & Akustik Gitar: Doğukan Aydın
Rodi: Seyfettin Akbay
Tonmaster: Ali Kemal Aksoy
Stüdyo Çekim: Canavar Studios