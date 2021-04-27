Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar sözleri | 'Bahar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

4 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.4 milyon ve 49 bin beğeni alan Bahar şarkısının sözleri merak edildi. Peki Ekin Uzunlar & Mustafa Ceceli - Bahar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?