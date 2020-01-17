(Ek Görüntü ve bilgilerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (4)

17.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:38

Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşandı

Ali AKSOYER - Ramazan EĞRİ - Murat DELİKLİTAŞ - Anıl UÇAN - Özgür EREN - Gamze ŞİMŞEK - Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.50 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk 19.30 sonrası normal seyrine döndü.Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü: --------Trafik görüntüsü (FSM havadan)

-Haliç ve Bayrampaşa

Kaynak: DHA