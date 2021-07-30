EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finale geri sayım

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin bu sene 16'ıncısını düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımcı seçildi.

Ülke genelinde kadın istihdamında yüzde 50'lik oranla açık ara lider konumda olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe finale kalan ilk 10 tasarımın 8'ini kadınlar oluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya gelen deneyimli tasarımcılardan oluşan ön jüri tüm başvurulardan ilk 20 tasarımcıyı seçerken, ikinci elemede; Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, EİB Moda Tasarım Yarışması Mentörü Moda Tasarımcısı Özlem Erkan, EİB Moda Tasarım Yarışması Komite üyeleri Gülberk Örün ve Serhat Işık'tan oluşan jüri; 20 tasarımcıyla mülakat yaparak finale kalan 10 tasarımcıyı seçti.

Haziran ayında sektör olarak hem Türkiye'de hem bölgede Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıklarını söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye geneli Haziran ayı ihracatımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarak 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, EHKİB Haziran ayı ihracatımız ise yüzde 26 artarak 131 milyon dolar oldu. Birlik olarak 2021'in ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 31 artışla 690 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2014 yılındaki ulaştığımız 1 milyar 407 milyon dolar ihracatımız, şu ana kadarki en yüksek rakamımızdı. Son 1 yıllık dönemde 1 milyar 470 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu eşiği aştık. 2021 yılı 1,5 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşarak, tarihimizde bir ilke imza atacağız. 2021'in ilk yarısında EHKİB olarak ihracat birim fiyatımız 16,2 dolardan 17,7 dolara yükseldi. Türbülanslı ve belirsizliklerle dolu bir dönemde; tasarım ile yakaladığımız bu başarı, katma değerli ihracatın en güzel örneği."

Katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcılar kuracak

Yarışmacıların bu sene ilk kez İlkbahar-Yaz/ Kadın ve Erkek koleksiyonu hazırladığını anlatan EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, yarışmaya yoğun başvuru olduğunu açıkladı.

"Bu sene 16'ıncısını düzenlediğimiz yarışmamızda, karşımızda motivasyonu son derece güçlü bir kitle bulduk. Yarışmacılarımızın her biri 4'er tasarım sundu. Temamız pandeminin yarattığı akımlardan biri olan contact-less/temassız fikriyle üretilen her tasarımda; kültürel ve zihinsel barikatları, modern toplumun baskıcı ve hiyerarşik kodlarını kaldıran bambaşka perspektifleri inceledik. İlk 10'u belirlemekte gerçekten zorlandık. Değerlendirme sürecimiz jürimiz tarafından titizlikle yapıldı. Katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ediyoruz. Pandemi koşullarının uygun olması halinde sonbaharda fiziki düzenlenmesi planlanan final defilesinde 10 finalist şampiyonluk için yarışacak."

Kaynak: Bültenler