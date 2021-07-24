Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde takla atan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Selim B. (18) yaralandı, yanındaki Emrullah Kaya (18) ise hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde takla atan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Selim B. (18) yaralandı, yanındaki Emrullah Kaya (18) ise hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesinin Bağlar Mahallesi seralar bölgesi mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz Selim B. yönetimindeki 34 SD 3406 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Selim B. ile yanındaki Emrullah Kaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya, Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


- Tekirdağ
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar

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