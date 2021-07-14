Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti (2)
TUTUKLANDIErbaa'da tartıştığı Burak Ölmez'i tabancayla öldüren Samet Yaylacı savcılıktaki ifadesinde egzoz sesi yüzünden kavga ettiklerini, bu sırada tabancayla ateş ettiğini söyledi.
TUTUKLANDI
Erbaa'da tartıştığı Burak Ölmez'i tabancayla öldüren Samet Yaylacı savcılıktaki ifadesinde egzoz sesi yüzünden kavga ettiklerini, bu sırada tabancayla ateş ettiğini söyledi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen Yaylacı tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur