EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu
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EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu

EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.

Sağlık Bakanlığınca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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