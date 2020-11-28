EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan koronavirüs genelgesiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Sert koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı genelgenin sahte olduğu ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Kovid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı