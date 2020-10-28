Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor
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Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor

28.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:02

İstanbul'da yapılan Bilim Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eğlence mekanlarıyla ilgili yeni tedbirin geleceğini söyledi. Koca, "Gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasak. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler İçişleri Bakanlığımız bir duyuru yapmış olur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Fahrettin Koca, İstanbul'da durdurulamayan vaka artışını değerlendirirken yeni getirilecek kısıtlamalar hakkında bilgi verdi.

MÜZİK YASAKLAMASI KARARI ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Fahrettin Koca'nı açıklaması şöyle oldu:

"Partiler anlamında, gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklandı, bunun daha erken saatlere çekilmesi ile ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur."

BAKAN KOCA'DAN İŞ VERENLERE ÇAĞRI

Günde 3 kişi ile görüşeceksek 1 kişi ile görüşeceğiz. Hareketliliği 3'te 1'ine indireceğiz. Kendimizi disipline sokalım. İstanbul'da salgın tırmanışta. Temas ve hareketlilik düşürülmeli. Sonsuza kadar değil salgını kontrol altına alana kadar. Hareketi ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden taviz vermeyin. İş verenlere sesleniyorum, vardiya sistemine geçin.

"ZORUNLU OLMAYAN ZİYARETLERİ ERTELEYİN"

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Zorunlu olmayan ziyaretleri erteleyin. Her kapasitenin bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak tedbirlere bağlı. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor.

Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor
Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor

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Haber Yorumları (1)
HAREKETLİLİK: Hareketliliği nereye indiriyorsunuz. Toplu taşımalar öğrenci dolacak. Zaten zorunluluk olmadığı için öğrencilerin bir kısmı da okula geliyoruz diye manitaları ile geziyorlar.
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