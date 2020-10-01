Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı
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Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı

01.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:12
Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı

Muğla'da, mesai dışındaki polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı. Belinden çıkardığı tabancasıyla havaya ateş eden polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Tartışma, saat 01.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı. Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi.

HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti.

HAKKINDA SORUŞTUTMA BAŞLATILDI

Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VATANDAS: çoluğumuzdan çocuğumuzdan kıstığımız parayı böyle yapsınlar diye veriyoruz zaten haram olsun
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