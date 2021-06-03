Eğlence felakete döndü, küçük çocuk ailesinin suda boğulduğu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti
Pakistan'da çekildiği düşünülen bir video gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videoda, gölete giren babasının videosunu cep telefonuyla kaydetmeye çalışan çocuğun kahreden bir ana tanıklık etmesi yer alıyor. Küçük çocuk, boğulma tehlikesi geçiren babasını kurtarmaya giden annesi ve can havliyle onların yanına giden küçük kardeşinin boğulduğu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydediyor.
Pakistan'da bir gölet kenarında çekildiği iddia edilen video izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Elinde cep telefonuyla gölete giren babasının neşeli anlarını kaydetmeye çalışan çocuk dakikalar içinde hayatının kabusunu yaşıyor.
SON ANLARINI ANBEAN KAYDETTİ
Gölette yüzmeye çalışırken boğulma tehlikesi yaşayan babası, eşinin imdadına koşan annesi ve can havliyle onlara doğru hareket eden küçük kardeşinin suda boğulduğu anlara tanıklık eden küçük çocuk, ailesinin neşeli anlarını kaydetmek için eline aldığı telefonla son anlarına tanıklık etmiş oluyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI
Sosyal medya gündemine düşen ve izleyenlerin kanını donduran videoda, küçük çocuğun yaşadığı acının tesiriyle ağladığı anlar milyonların yüreğini yaktı.