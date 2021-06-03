Eğlence felakete döndü, küçük çocuk ailesinin suda boğulduğu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti

Pakistan'da çekildiği düşünülen bir video gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videoda, gölete giren babasının videosunu cep telefonuyla kaydetmeye çalışan çocuğun kahreden bir ana tanıklık etmesi yer alıyor. Küçük çocuk, boğulma tehlikesi geçiren babasını kurtarmaya giden annesi ve can havliyle onların yanına giden küçük kardeşinin boğulduğu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydediyor.