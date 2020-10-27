Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2020 Programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2020 Programı

27.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:47
Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2020 Programı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı" kapsamında başvurusu yapılan ve içerik değerlendirilmesi yapılan 41 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Okullar tarafından yoğun ilgi gösterilen Destek Programı kapsamında Gaziantep'teki 21 Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında projesi kabul edilen tek okul İslahiye Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu "Dağlar Aşıp Okuyacağım, Başaracağım " isimli proje oldu.

Okul Müdürü Halim Erol, proje ile eğitimde dezavantajlı durumdaki öğrencilerin eğitime kazandırılmasının da hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Bülent Turan Meral Akşener Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevket Çoruh Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Podolski Tisserand Serdar Aziz Burak Yılmaz
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2020 Programı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 17:09:23. #1.14#
title