Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2020 Programı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı" kapsamında başvurusu yapılan ve içerik değerlendirilmesi yapılan 41 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Okullar tarafından yoğun ilgi gösterilen Destek Programı kapsamında Gaziantep'teki 21 Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında projesi kabul edilen tek okul İslahiye Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu "Dağlar Aşıp Okuyacağım, Başaracağım " isimli proje oldu.

Okul Müdürü Halim Erol, proje ile eğitimde dezavantajlı durumdaki öğrencilerin eğitime kazandırılmasının da hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek