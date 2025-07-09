Zorunlu Lise Eğitimi Süresi Hakkında Açıklama

Zorunlu Lise Eğitimi Süresi Hakkında Açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu lise eğitiminin süresinin 4 yıldan 2 yıla düşürülmesi ile ilgili kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini ve bir talep olursa bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin, "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz" dedi.

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili, "Türkiye'de ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Raporları okuyoruz, bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak, bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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