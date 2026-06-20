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Okul önlerinde heyecanlı YKS bekleyişi başladı

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Okul önlerinde heyecanlı YKS bekleyişi başladı
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İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesinde öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinde sınav merkezleri önünde toplandı.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı.

Yks'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu öncesinde öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken, veliler ise okul çevresinde heyecanla beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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