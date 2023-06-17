Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bazı adaylar son dakika yetişirken bazıları ise geç kalarak içeri alınmadı. Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Türkiye genelinde düzenlenen YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı.

YKS heyecanı zaman yarışına dönüştü, geç kalanların hayali seneye kaldı

SİVAS - Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bazı adaylar son dakika yetişirken bazıları ise geç kalarak içeri alınmadı.

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Türkiye genelinde düzenlenen YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları sınava saniyeler kala, koşarak yetişirken bazı adaylar ise geç kalarak içeri alınmadı. Adayların maratonu saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri ise okul kapılarında Kuran'ı Kerim okuyarak dualar etti.