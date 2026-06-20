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YKS'ye geç kalan adaylar panik yaşadı

YKS'ye geç kalan adaylar panik yaşadı
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İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi sınava son anda yetişmeye çalışan adaylar panik anları yaşadı. Görevliler öğrencileri araçlarla sınav binalarına yetiştirdi.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) alışılmış görüntülere sahne oldu. Sınava sondakika'>son dakika yetişen adaylar büyük panik yaşadı.

YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) saat 10.15 itibarı ile başladı. Kadıköy ilçesindeki Marmara Üniversite Göztepe Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezinin önüne geldi. Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okula gelen bazı adaylar büyük panik yaşadı. Son dakika yetişen öğrenciler kapıda bekleyen aileler tarafından alkışlanırken, okul görevlileri de öğrencileri kampüs içindeki sınav binalarına araçlarla yetiştirmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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