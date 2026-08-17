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Yığılca’da çiftçilere tarımsal destek ve kahverengi kokarca bilgilendirmesi

Yığılca’da çiftçilere tarımsal destek ve kahverengi kokarca bilgilendirmesi
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaş buluşmaları kapsamında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaş buluşmaları kapsamında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaklar Köyü'nde düzenlenen buluşmada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli çiftçilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel konularda bilgi verdi. Toplantıda yaklaşan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dönemi ve taahhütname ile yapılacak başvurular, tarımsal planlamalar ve desteklemeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca fındıkta gübreleme, kırsal kalkınma yatırımları ve tarımsal üretimde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Çiftçilere son dönemde tarımsal üretimde önemli bir sorun haline gelen kahverengi kokarca ile mücadele konusunda da uygulanabilecek yöntemler anlatıldı. Anız yangınlarının önlenmesi ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Buluşmada ayrıca keneler yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında vatandaşlara bilgi verilerek, kene temasına karşı alınması gereken tedbirler aktarıldı.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının ve vatandaş buluşmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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