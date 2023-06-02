Yerköy Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Merkez binasındaki sergide 2022–2023 eğitim döneminde açılan kurslarda, kursiyerlerin yaptıkları el işleri yer aldı. Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Celal Yılmaz, serginin hayırlı olmasın temennisinde bulundu.

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Merkez binasındaki sergide 2022–2023 eğitim döneminde açılan kurslarda, kursiyerlerin yaptıkları el işleri yer aldı.

Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Celal Yılmaz, serginin hayırlı olmasın temennisinde bulundu.

Serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Eğitim yılı içinde ilçe genelinde açtığımız 205 kursa 6 bin 451 kursiyer katıldı. Kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmaları bugün sergiliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Açılışa, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.