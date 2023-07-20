YDT Rusça ve Almanca birincileri hedeflerini anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda Rusça birincisi olan Bengisu Akbaba ile Almanca birincisi Volkan Emre Eke, hedeflerini anlattı. Akbaba, dil sınavıyla üniversiteye yerleşmeyi düşünmediğini belirtirken, Eke ise makine mühendisliği bölümünü hedeflediğini söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılan Yabancı Dil Testi ( Ydt ) oturumunda Rusça birincisi olan Bengisu Akbaba ile Almanca birincisi Volkan Emre Eke, hedeflerini anlattı.

Ydt Rusça birincisi İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu Bengisu Akbaba, Nalıdere ilçesindeki evinde AA muhabirine, babasının Rusya'da ticaret yaptığını, Rusya'nın başkenti Moskova'da doğduğunu ve 9 yaşına kadar bu ülkede yaşadığını ifade etti.

Edebiyatı sevdiğini, Rus klasiklerini kendi dilinden okumaya çalıştığını ifade eden Akbaba, sınava da her gün düzenli çalışarak hazırlandığını söyledi.

Rusçadan girmesine karşın dil sınavıyla üniversiteye yerleşmeyi düşünmediğini ifade eden Akbaba, "Birinci oldum ama asıl hedefim benim dil değildi. Eşit ağırlıktan girme hedefim vardı ama dilde de hani Rusça ana dilim olduğu için farklı bir deneyim olsun diye girdim. TYT puanım da iyi olunca ikisi birleşince birinci oldum. Dilde 1 yanlış yaptım ama hiç beklemiyordum." dedi.

Eşit ağırlık alanında da ilk binde yer aldığını vurgulayan Akbaba, "Dilden bir hedefim yok aslında. Belki düşünürüm ve tercihlerime yine de yazarım. Çünkü çok büyük bir başarı benim içim. İlk hedefim psikoloji okumak. O yüzden düşündüğüm üniversite ODTÜ. Ancak şu an aklıma Boğaziçi ile Koç üniversiteleri de geliyor." ifadelerini kullandı.

"Makine alanında bir iş istiyorum"

Tatil için Çeşme ilçesinde bulunan YDT Almanca birincisi İzmir Atatürk Lisesi mezunu Volkan Emre Eke ise Türk baba ile Alman annenin çocuğu olarak Almanya'da doğduğunu ilkokul üçüncü sınıfta Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Makine mühendisliği bölümünü hedeflediğini, sınava düzenli çalışarak hazırlandığını anlatan Eke, şöyle konuştu:

"Sayısal odaklı çalıştım. Sonucuma bağlı olarak ODTÜ'den İTÜ'den kabul alırsam çok sevineceğim. Sayısalda da ilk 3 bine girdim. İstediğim üniversiteye gireceğini düşünüyorum. Özellikle dilden kendim için söyleyeyim çıkmış sorulara bağlı çalıştım. Önceki seneler çıkmış sorularını çözdüm. Onların işte tiplerini bir öğrendim. Özellikle dikkat çekici olan bir şey de TYT Türkçe paragraf soruları ile Almancadaki YDT'deki paragraf soruları hemen hemen benzer. Paragraf sorusu çözer gibi Almanca çözdüm."