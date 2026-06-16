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Vali Aydoğdu, Ulalar Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Vali Aydoğdu, Ulalar Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ulalar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Aydoğdu, bu yıl da tüm öğrencilerin YKS başvuru ücretlerinin Valilik tarafından karşılandığını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ulalar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.

Öğrencilerle gelecek hedefleri ve hayalleri üzerine sohbet eden Aydoğdu, sınava hazırlanan gençlere başarı dileklerini iletti.

Aydoğdu, eğitime ve gençlere verilen desteğin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu yıl da Erzincan genelindeki tüm öğrencilerin YKS başvuru ücretlerinin Valilik tarafından karşılandığını ifade etti.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Aydoğdu, öğretmenlerin güçlü bir toplum ve aydınlık bir geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekti.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmelerine rehberlik ettiğini vurgulayan Aydoğdu, Erzincan'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına özveriyle çalışan tüm öğretmenlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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