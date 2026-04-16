Erzincan Valisi'nden Eğitimde Güvenlik ve Şiddetle Mücadele Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkezde görev yapan okul müdürleriyle bir araya gelerek eğitimde güvenlik, rehberlik hizmetleri ve toplumsal şiddetle mücadele konularını değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, birim amirleri ve eğitim sendikalarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek, görevi başında şehit olan öğretmene ve hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına sabır diledi.

Şiddet olaylarının tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Aydoğdu, "Toplumsal huzuru sarsan şiddet olayları yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, topyekün bir eğitim seferberliğiyle aşılabilir. Bilgiyle donatılmış bir zihin, ahlakla taçlandırılmadığı sürece eksik kalır." dedi.

Okulların şiddetin önlenmesinde tek başına yeterli olmayacağını ifade eden Aydoğdu, ilgili kurumlar, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının sürece aktif katılımının önemine dikkati çekti.

Vali Aydoğdu, "Bir evladımızı dahi feda etmeye tahammülümüz yok. Eğitim camiası olarak sevgi dilini şiddetin diline üstün kılmak zorundayız. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili tüm kurumlarımızla birlikte önleyici tedbirler alacak ve olaylara hızlı şekilde müdahale edeceğiz." diye konuştu.

İl genelindeki okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve rehberlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini kaydeden Aydoğdu, öğretmen ve öğrenciler için daha güvenli eğitim ortamı oluşturmak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı