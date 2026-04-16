Erzincan Valisi'nden Eğitimde Güvenlik ve Şiddetle Mücadele Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okul müdürleri ve eğitim paydaşlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda eğitimde güvenlik, rehberlik hizmetleri ve toplumsal şiddetle mücadele ele alındı. Vali Aydoğdu, şiddet olaylarının ancak topyekün eğitim seferberliğiyle aşılabileceğini belirterek, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve tüm kurumların aktif katılımının sağlanacağını açıkladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkezde görev yapan okul müdürleriyle bir araya gelerek eğitimde güvenlik, rehberlik hizmetleri ve toplumsal şiddetle mücadele konularını değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, birim amirleri ve eğitim sendikalarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek, görevi başında şehit olan öğretmene ve hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına sabır diledi.

Şiddet olaylarının tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Aydoğdu, "Toplumsal huzuru sarsan şiddet olayları yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, topyekün bir eğitim seferberliğiyle aşılabilir. Bilgiyle donatılmış bir zihin, ahlakla taçlandırılmadığı sürece eksik kalır." dedi.

Okulların şiddetin önlenmesinde tek başına yeterli olmayacağını ifade eden Aydoğdu, ilgili kurumlar, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının sürece aktif katılımının önemine dikkati çekti.

Vali Aydoğdu, "Bir evladımızı dahi feda etmeye tahammülümüz yok. Eğitim camiası olarak sevgi dilini şiddetin diline üstün kılmak zorundayız. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili tüm kurumlarımızla birlikte önleyici tedbirler alacak ve olaylara hızlı şekilde müdahale edeceğiz." diye konuştu.

İl genelindeki okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve rehberlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini kaydeden Aydoğdu, öğretmen ve öğrenciler için daha güvenli eğitim ortamı oluşturmak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti