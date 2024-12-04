Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında yer alan bir detay dikkat çekti. Dekan Cüneyt Akı'nın eşinin yazdığı tezin başlığına kadar aynı olan ilan, "Kişiye özel kadro mu açılıyor?" iddialarını yeniden başlattı.

İlanda altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olan Cüneyt Akı'nın eşi Özlem Akı'nın tarif edildiği öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre, dekanın eşi "Dijitalleşme süreci açısından Türkiye'de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları" adlı tez hazırlamıştı. Resmi ilanda da üniversiteye alınacak öğretim üyesinde "Dijitalleşme Sürecinde Türkiye'de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Alanında Çalışmalar Yapmış Olma" şartı aranacağı belirtildi.

İLANDAKİ ŞARTLA DEKAN EŞİNİN TEZ BAŞLIĞI AYNI

İlandaki şart ile dekanın eşinin tez başlığının birebir aynı olduğu görüldü. Özlem Akı'nın eşi Cüneyt Akı, 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olarak atanmıştı. Dekan Cüneyt Akı'nın eşi "Dijitalleşme süreci açısından Türkiye'de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları" üzerine 2023 yılında tez hazırlamıştı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne 30 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile 2 öğretim elemanı ve 17 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. İlandaki şartlar ise 'Kişiye özel' tartışması yarattı.