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Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası

Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında yer alan bir şart tartışmaları beraberinde getirdi. Altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olan Cüneyt Akı'nın eşi Özlem Akı'nın hazırladığı tezin alım şartında yer alması "torpil" iddialarını ortaya çıkardı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında yer alan bir detay dikkat çekti. Dekan Cüneyt Akı'nın eşinin yazdığı tezin başlığına kadar aynı olan ilan, "Kişiye özel kadro mu açılıyor?" iddialarını yeniden başlattı.

İlanda altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olan Cüneyt Akı'nın eşi Özlem Akı'nın tarif edildiği öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre, dekanın eşi "Dijitalleşme süreci açısından Türkiye'de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları" adlı tez hazırlamıştı. Resmi ilanda da üniversiteye alınacak öğretim üyesinde "Dijitalleşme Sürecinde Türkiye'de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Alanında Çalışmalar Yapmış Olma" şartı aranacağı belirtildi.

Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası

İLANDAKİ ŞARTLA DEKAN EŞİNİN TEZ BAŞLIĞI AYNI

İlandaki şart ile dekanın eşinin tez başlığının birebir aynı olduğu görüldü. Özlem Akı'nın eşi Cüneyt Akı, 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olarak atanmıştı. Dekan Cüneyt Akı'nın eşi "Dijitalleşme süreci açısından Türkiye'de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları" üzerine 2023 yılında tez hazırlamıştı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne 30 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile 2 öğretim elemanı ve 17 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. İlandaki şartlar ise 'Kişiye özel' tartışması yarattı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Eğitim
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

üniversiteler torpil yeri gibi bunu herkes biliyor, hepsi akraba, eğitim kurumu bunlar içinde adaletin temeli hukuk fakültesi de var. ülkeyi siz düşünün

Yorum Beğen9
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

insan kokuşmuş bir ortamda çalışıyorsa bir zaman sonra artık o koku onu hiç rahatsız etmez normalmiş gibi gelir o kokunun müptalası olur o kokuyu almadan rahat duramaz o yüzden her türlü kokuşmuşluğu itinalı bir şekilde yapar o yüzden size garip geliyor olabilir ama ne yazıkki durum bu

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