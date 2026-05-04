Üniversite öğrencilerine finansal okur yazarlık anlatıldı

İletişim Fakültesinde Kariyer Planlama ve Finansal Okuryazarlık eğitimi düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla "Kariyer Planlama ve Finansal Okuryazarlık" konulu bir eğitim programı düzenledi. Fakülte konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kariyer yönetimi ve finansal bilinç konuları ele alındı.Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yılmaz Bilecen ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Türk'ün konuşmacı olarak yer aldığı eğitim kapsamında; finansal okuryazarlığın temel unsurları, para ve değer yönetimi, enflasyon dinamikleri, yatırım araçları ve bireysel bütçe planlaması gibi konular ele alındı. Ayrıca kariyer planlamasında doğru hedef belirleme ve stratejik adımlar atmanın önemi vurgulandı. Katılımcılara, harcama alışkanlıklarında ihtiyaç mı, istek mi? ayrımının önemi aktarılırken, uzun vadeli finansal hedefler oluşturmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Programın sonunda, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı