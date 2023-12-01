Uluslararası Doğu İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Konferansı Atatürk Üniversitesinde Gerçekleştirildi

Azerbaycan Nahçıvan Üniversitesinde başlayan Uluslararası Doğu İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Konferansı, bu yıl Atatürk Üniversitesinde hibrit bir şekilde düzenlendi. Konferansa 9 farklı ülkeden akademisyenler katıldı ve 42 uluslararası bildiri sunuldu. Konferansın gelecek yıllardaki planları ise İstanbul ve Bakü'de düzenlenmek.

İlk defa 2022 yılında Azerbaycan Nahçıvan Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Doğu İnsan- Bilgisayar Etkileşimi Konferansı (IECHCI), bu yıl 23-25 Kasım tarihlerinde Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım ile hibrit bir şekilde gerçekleştirildi.

Konferansın başkanlığını Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay üstlenirken konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinden Kıdemli Öğr. Gör. Şamil Hümbetov ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığından Kontrol Sistemleri Müdürü Prof. Dr. Ali Abbasov gerçekleştirdi.

42 Uluslararası Bildiri Sunuldu

Konferansa 9 farklı ülkeden katılan akademisyenler, 23-25 Kasım 2023 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde bir araya geldi. Toplamda 42 uluslararası bildirinin sunulduğu konferansı 3 gün boyunca 110 kişi yüz yüze, 350 kişi ise çevrim içi olarak takip etti. Etkinlik, uluslararası düzeyde bilim insanlarını bir araya getirerek insan-bilgisayar etkileşimi (İBE) alanındaki en güncel gelişmeleri paylaşma ve tartışma fırsatı sunarken, aynı zamanda katılımcılara hibrit bir deneyim yaşattı.

Alana Yönelik Önemli Bilgiler Aktarıldı

Etkinlik boyunca, İBE konusundaki çeşitli sorunlar, zorluklar ve yeni teknoloji odaklı çözümler detaylı bir şekilde tartışıldı. Bu kapsamda, yapılan bildiri sunumlarının yanısıra alanında uzman kişilerin konuşmalarına da yer verildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) Doç. Dr. Çağlar Yıldırım, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Doç. Dr. Yavuz İnal, EON Reality EMEA Müşteri Başarı Departmanından Marcin Kasica, İsviçre Kuzeybatı Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Çöltekin ve Indiana Üniversitesinden Doç. Dr. Colin M. Gray insan-bilgisayar etkileşimi alanındaki güncel gelişmeler başta olmak üzere katılımcılara alana yönelik önemli bilgiler aktardı.

İkincisi Atatürk Üniversitesinde düzenlenen konferansın 2024 yılında İstanbul'da, 2025 yılında ise Bakü'de düzenlenmesi planlanıyor. - ERZURUM