Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılan birçok aday internet üzerinde TUS Tercihleri ne zaman başlıyor? Sorusunu ve 2022 TUS Tercihleri hangi tarihte, ne zaman başlayacak? Sorusunu merak ediyor ve sık sık araştırıyor. 29 Eylül'de sonuçların erişime açılmasının ardından TUS Tercihleri ne zaman başlıyor? Soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, TUS Tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 TUS Tercihleri hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

TUS Tercihleri ne zaman başlıyor? Sorusu sınavın gerçekleştirilmesi ve sınavın sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında geliyor. Kontenjan ve puan türüne göre gerçekleşecek olan TUS tercihleri için tercih tarihleri merak konusu oldu. Peki, TUS Tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 TUS Tercihleri hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

4 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) 'nın tercihlerinin ne zaman başlayacağı hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tercihlerin başlamasının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.