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TSE, Azerbaycan Garbi Kaspi Üniversitesine üç farklı yönetim sistemi belgesi verdi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Azerbaycan Garbi Kaspi Üniversitesine TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini verdi. Belgelerin teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.