TSE, Azerbaycan Garbi Kaspi Üniversitesine üç farklı yönetim sistemi belgesi verdi
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Azerbaycan Garbi Kaspi Üniversitesine TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini verdi. Belgelerin teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Azerbaycan Garbi Kaspi Üniversitesine üç farklı yönetim sistemi belgesi verdi.
Azerbaycan Garbi Kaspi Üniversitesi, yapılan tetkikler neticesinde TSE'den TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini almaya hak kazandı.
Belgelerin teslimi için üniversitede düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, Garbi Kaspi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağırov, Milletvekili Aydın Mirzezade, TSE Bakü Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu, üniversite yönetim kadrosu ve öğrenciler katıldı.
Belgeleri, Bağırov'a Bakü Büyükelçisi Bağcı takdim etti.
TSE Bakü Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Garbi Kaspi Üniversitesinin edindiği yönetim sistemi belgelerinin Azerbaycan'da eğitim kalitesinin artırılmasına büyük fayda sağlayacağı belirtildi.