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Topsakal, Vezirköprü'de 750 öğrencili MESEM ve Tarım Lisesi sorunlarını Bakan'a iletecek

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Topsakal, Vezirköprü'de 750 öğrencili MESEM ve Tarım Lisesi sorunlarını Bakan'a iletecek
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Vezirköprü'de yetersiz MESEM ve 3 yıldır açılması istenen Tarım Lisesi projesi Ankara gündemine taşınıyor. Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Kamçi, 750 öğrencili merkez için yeni kompleks isterken MHP'li Topsakal raporu Milli Eğitim Bakanı'na ileteceğini söyledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fiziki şartları yetersiz olan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile bölge için önem taşıyan Tarım Lisesi projesi Ankara gündemine taşınıyor.

Türk Eğitim-Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, Vezirköprü'yü ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal'a ilçedeki eğitim sorunları ve çözüm önerilerini iletti. MESEM'in mevcut binasının eğitim-öğretim faaliyetleri için yetersiz olduğunu belirten Kamçi, binanın başlangıçta okul olarak yapılmadığını söyledi. Kamçi, "Burası mevcut sanayinin işlerini ve büro işlerini yürütmek amacıyla yapılmış bir yerdi. 1993 yılında bakanlığa devredildikten sonra mesleki eğitim merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda aynı binada eğitim verilmeye çalışılıyor" dedi.

Yaklaşık 750 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde fiziki imkanların yetersiz kaldığını ifade eden Kamçi, binada yalnızca 2-3 sınıfın bulunduğunu, 4 müdür yardımcısının aynı odada görev yaptığını ve sınıflarda makinelerin bulunduğunu belirtti. Kamçi, sorunun geçici çözümlerle giderilemeyeceğini, sosyal alanları ve teknik donanımı bulunan yeni bir MESEM kompleksine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Tarım Lisesi bölgeye katkı sağlayacak"

Vezirköprü'de 3 yıldır Tarım Lisesi açılması gerektiğini dile getirdiklerini belirten Kamçi, projenin geniş bir arazi üzerinde hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Bölgede tarımın daha bilinçli yapılması gerektiğini ifade eden Kamçi, göç nedeniyle köy nüfusunun azalmasına dikkat çekerek, "Tarım lisesinin bölgenin organik ve mevcut tarımına katkı sağlayacağını ifade ettik" dedi.

Topsakal: "Konunun takipçisi olacağım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise konuyu ilk kez detaylı şekilde öğrendiğini belirterek, hazırlanacak dosyanın kendisine ulaştırılmasını istedi. Rapora ilişkin gerekli girişimlerde bulunacağını ifade eden Topsakal, konuyu Milli Eğitim Bakanı'na ileteceğini ve Vezirköprü'ye yeni bir okul binası kazandırılması için çalışacağını söyledi.

Bünyamin Kamçi de hazırlayacakları kapsamlı raporu en kısa sürede Topsakal'a sunacaklarını, gerekmesi halinde Ankara'daki temaslara da katılacaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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