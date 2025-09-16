Tonya'da Eğlenceli Eğitim Yılı Kemençe ve Türkülerle Başladı

TRABZON'un Tonya ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dersi, kemençe ve türkü eşliğinde başladı. Öğrencilerin eğlenceli anları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tonya ilçesinde bulunan 17 Şubat Ortaokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı, renkli görüntülerle başladı. İlk gün okula gelen öğrenciler, Karadeniz'in simgesi kemençe eşliğinde coşku yaşadı. Müdür Yardımcısı Tuğba Sezgin'in sözlerini yazdığı türküyü yöre sanatçısı Ramazan Erdoğan seslendirdi. Öğrenciler türküye eşlik ederek sınıflarda eğlenirken, kimisi de okulun bahçesinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Renkli görüntüler, sosyal medyada beğeni toplarken; öğrencilerin eğlendiği anlara takipçiler, "Çok güzelsiniz, başarılar", "Yeni öğretim yılınız hayırlı olsun" diye yorumlarda bulundu.