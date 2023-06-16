Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Öğrencilere Karnelerini Dağıttı

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilere karnelerini dağıttı.

Tomarza 50. Yıl İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan ve öğrenciler tarafından okulun girişinde çiçeklerle karşılanan Kaymakam Eyyüpkoca, öğrencileri karnelerini tek tek dağıtarak hatıra fotoğrafı çekildi. Kaymakam Eyyüpkoca, çocuklara hediyeler de dağıtarak öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi. Gerek ilçe merkezinde gerekse ilçeye bağlı tüm mahallelerde bulunan ilk, orta ve lise okullarını ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulunan Kaymakam Eyyüpkoca; 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin son bulması ile birlikte öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Eyyüpkoca; "Sevgili çocuklar; bugün sizin için özel bir gün. Artık yoğun tempo çalışma döneminden oyun dönemine giriyorsunuz. Sizler, oyun çocuğusunuz. Çocuk çocukluğunu yaşamalı. Öğretmenleriniz ve anne babalarınız size hayatta gerekli tüm donanımları vermeye çalışıyorlar. Şunu lütfen unutmayın ki; hayatta sizi başarıya ancak çalışmak götürecektir ve bunu siz yapmalısınız. Bu ideali kendinize rehber edinmelisiniz. Yaz tatilinin tadını doya doya çıkarın. Ama bir taraftarda kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Karne dağıtım törenine; Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un yanı sıra kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - KAYSERİ