Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tercih Standı Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2023 tercih dönemi tanıtım faaliyetleri kapsamında il merkezinde bir alışveriş merkezinde tercih standı açtı. Aday öğrencilere üniversite hakkında detaylı bilgiler verildi ve tanıtım materyalleri sunuldu.

Tokat'ta 2023 tercih dönemi tanıtım faaliyetleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde üniversite aday öğrencilerine yönelik tercih standı açıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2023-YKS tercih işlemleri sürerken aday öğrenciler için üniversite ilgili merak edilenlerin cevaplandığı ve detaylı bilgilerin verildiği tercih standı kuruldu.

İl merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan stanta gelen aday öğrencilere tüm akademik birimlerden öğretim elemanları bölümlerle ilgili bilgiler aktardı. Taban, tavan puan ve sıralamalarla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı stantta üniversiteye ait tanıtım materyalleri de öğrencilere sunuldu.

Tercih standı 3 Ağustos'a kadar adaylar tarafından ziyaret edilebilir.