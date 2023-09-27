TMV'nin Bosna Hersek'teki okullarından yeni bir anaokulu açıldı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarından Isa Beg Ishakovic bünyesinde hizmet verecek anaokulunun açılışı yapıldı.

Saraybosna'da düzenlenen açılışa TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic ile çok sayıda yetkili ve öğrenci katıldı.

Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, 7 yıldır faaliyet gösteren TMV'nin 52 ülkede 498 eğitim kurumuyla 50 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini belirtti.

Bakan Muminovic de TMV bünyesinde bir anaokulunun daha açılmış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek "Saraybosna Kantonu'nda eğitim söz konusu olduğunda TMV oldukça önemli bir partner. İşlerini oldukça ciddi yapan, kaliteli bir eğitim sunan bir kurum." dedi.

Açılışın ardından anaokuluna başlayan öğrenciler, Boşnakça, Türkçe ve İngilizce şarkılar söyledi.

Bu arada, Saraybosna'nın Mojmilo semtindeki kampüste de faaliyet gösteren TMV okulları, halihazırda anaokulu, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim veriyor.