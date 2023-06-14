TMV Arnavutluk'taki Okullarında Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Yarışması Düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarında okuyan öğrenciler, Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilerin 100. yılını, resim ve kompozisyonla anlattı. TMV Arnavutluk Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta TMV'ye ait ortaokul ve lise öğrencilerinin 'Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilerin 100. yılı' dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarında okuyan öğrenciler, Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilerin 100. yılını, resim ve kompozisyonla anlattı.

TMV Arnavutluk Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta TMV'ye ait ortaokul ve lise öğrencilerinin "Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilerin 100. yılı" dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Başkent Tiran'daki törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV'ye bağlı Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Anuela Ristani'nin yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay, törendeki konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkileri samimiyet, sevgi ve iyilik şeklinde özetledi.

Çocukların yaptığı çalışmalara hayran kaldığını dile getiren Atay, "İki ülke arasındaki ilişkilere nice yüzyıllar diliyorum. İlişkilerimizin 100. yılının depremin yaşandığı bir yıla denk gelmesi üzücü ancak iki ülke arasındaki zor zamanlarda yaptıkları yardım çabaları için minnettarım. Özellikle de Arnavut halkının Türkiye'deki deprem felaketi için yaptıkları yardımlarından dolayı çok müteşekkirim." değerlendirmesinde bulundu.

Özbaysar da Maarif Okullarının Arnavutluk'taki başarı ve sinerjisine dikkati çekerek, "Burada Arnavutluk'un yeni filizlerini görüyoruz. Çizdikleri resimlerle ve yazdıkları kompozisyonlarla kendileri iki ülke arasındaki harika ilişkilerin bir nişanesi olduklarını bize gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Ristani de insani diplomasinin önemini, İzmir ve Arnavutluk'ta yaşanan depremler nedeniyle yaşadığı olay üzerinden anlatarak, şunları kaydetti:

"İzmir'de iki ülkeden arkadaşlarla çok güzel vakit geçirdik ve orada arkadaşlık edindik. Nadir isimli bir arkadaşım oldu. O günden sonra biz hep birbirimizle bağımızı sürdürdük. Ben seni seviyorum kelimesini ilk defa o zaman öğrendim. O yıldan sonra hep konuştuk. İzmir'de büyük bir deprem olduğunda kendisi ben ABD'deyken ailemi aramış ve iyi olduğunu söylemiş. Arnavutluk'ta deprem yaşadığımız zaman da ben 20 yıl sonra kendisini arayıp iyi olduğumu söyledim. Herkesin kendi hayatları var ancak gerçek dostluk devam ediyor. Diplomasi nedir diye soracaksanız bence diplomasi budur."