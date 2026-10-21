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Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde 112 kursiyer kurslara devam ediyor

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Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde 112 kursiyer kurslara devam ediyor
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Tercan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 5 Ekim 2026'da başlayan kurslara 112 kursiyer katılıyor. Kurslar haziran sonuna kadar sürecek; yıl sonu sergisi haziranın ilk haftasında açılacak.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar, 112 kursiyerin katılımıyla devam ediyor.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde açılan kursların 5 Ekim 2026'da başladığını belirtti.

Merkezde toplam 112 aktif kursiyerin eğitim aldığını aktaran Güneş, kursların haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Kursların Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurs binasının yanı sıra Mercan Ahmet Yesevi Ortaokulu ile Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de açıldığını kaydeden Güneş, yöresel bebek yapımı, kasnak sallayarak yapılan makine nakışları, ev tekstili ürünleri hazırlama, mefruşat, doğal ve suni rattanla örgü yapımı, robot uygulamaları ve sanayi makinesinde Türk nakışları alanlarında eğitim verildiğini bildirdi.

Güneş, kursiyerlerin eğitim süresince hazırladığı ürünlerin sergileneceği yıl sonu sergisini haziran ayının ilk haftasında açmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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