Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

İzmir'de Ege ve Bornova KYK yurtlarında kalan kız öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda uygulanan yeni bir düzenlemeye karşı eylem yaptı. Uygulamaya göre, saat 23.00'ten sonra yurda giriş yapan öğrenciler için ailelere bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

"ÖZEL HAYATA MÜDAHALE" TEPKİSİ

Öğrenciler, uygulamanın yetişkin bireyler olarak özel yaşamlarını ihlal ettiğini belirterek karara tepki gösterdi. Eyleme katılan öğrenciler, üniversite öğrencilerinin aile gözetimi altında tutulamayacağını ve bu tür uygulamaların baskı unsuru oluşturduğunu dile getirdi.

PROTESTO GÜNDEM OLDU

Yurtta camlara dökülen öğrencilerin protestosu kısa sürede sosyal medyada da yankı buldu. Öğrenciler, uygulamanın geri çekilmesini talep ederken yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.