Tepebaşı Belediyesi öğrencilere sürdürülebilir kalkınma amacını tanıtıyor

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, '17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı (SKA) öğrencilere tanıtıyor. Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 gün boyunca yürütülen eğitim çalışmasında 100 öğrenci, dünya genelinde tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek, sunum yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, '17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı (SKA) öğrencilere tanıtıyor. Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 gün boyunca yürütülen eğitim çalışmasında 100 öğrenci, dünya genelinde tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek, sunum yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda eğitim çalışmaları da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından Ali Güven Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde yapılan Küresel Amaçlar Atölyesi, 100 öğrencinin katılımı ile düzenlendi. Atölye çalışmasında öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili genel bilgi verildikten sonra, atölyeyi interaktif bir şekilde devam ettirmek için grup çalışması yaptı.

Daha sonra 'Küresel Amaçlar'ın derinlemesine anlaşılması ve bu konuda harekete geçilmesi amacıyla dünya genelindeki sorunlar tespit edilip her bir öğrenci grubu tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek, sunum yaptı ve hayal ettikleri ülkeleri tasarladı. Atölye çalışması sonucunda öğrenciler, küresel sorunlara karşı farkındalık ve kolektif çalışma bilinci kazanırken, hitap ve sunum yeteneklerini de güçlendirmiş oldu.