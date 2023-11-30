Şuhut Kaymakamı, köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapan berbere teşekkür etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde köylerdeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin ücretsiz saç tıraşını gerçekleştiren berbere Kaymakam Harun Reşit Han tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, 'Gönül Tıraşı Projesi' çerçevesinde köylerdeki ilkokullarda eğitim gören erkek öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapan erkek kuaförü sahibi Arif Sülün'ü duyarlılığından dolayı makamında kabul ederek Teşekkür Belgesi takdim etti.

Ziyaretin ardından Şuhut Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Kaymakamımız Harun Reşit Han, 'Gönül Tıraşı Projesi' çerçevesinde köylerimizdeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapan Arif Sülün'e sosyal duyarlılığından dolayı makamında teşekkür belgesi takdim etti" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR