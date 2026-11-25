Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM) tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve sağlıklı iletişim konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim seminerleri düzenlendi.

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğinde üniversitenin, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)' kapsamında 'Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' başlığıyla gerçekleştirilen seminerler, üniversitenin akademik birimlerinde öğrencilere sunuldu.

15 akademik birimde 900 öğrenciye ulaşıldı

Öğrencilerin kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadele mekanizmalarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflenen eğitimlerde; şiddetin türleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri, etkili iletişim, karşılıklı saygı, kişisel sınırların korunması, sağlıklı ilişki dinamikleri, şiddeti erken fark etme yöntemleri ile kurumsal destek mekanizmaları ele alındı. Ekim ve kasım aylarında Teknoloji, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Turizm ve Ziraat fakültelerinin yanı sıra Sakarya, Akyazı Sağlık Hizmetleri, Arifiye, Bilişim Teknolojileri, Geyve, Hendek, Kaynarca Seyfettin Selim, Pamukova, Sapanca ve Sapanca Turizm meslek yüksekokulları olmak üzere toplam 15 akademik birimde düzenlenen seminerlere yaklaşık 900 öğrenci katılım sağladı. Seminerlerin sonunda eğitimlere katkı sunan psikolog, sosyolog, aile sosyal destek uzmanı ve psikolojik danışmanlara SUBÜKAM temsilcileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Eğitimlere ilişkin değerlendirmede bulunan SUBÜKAM Müdürü Prof. Dr. Betül Usta, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne de dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminerlerin, gençlerin kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı