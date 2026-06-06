KBÜ'de Sosyalfest'e emek veren akademik ve idari personel onurlandırıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Sosyalfest'in organizasyonunda görev alan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri verildi.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen programda, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'in başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağlayan akademik ve idari personel teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Karabük Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen programda, bu yıl İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyalfest'in organizasyonunda görev alan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest'in ikinci organizasyonunu başarıyla tamamladıklarını belirterek, İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin festival açısından önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Festivalin ülke genelinde olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Kırışık, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğin sosyal bilimler alanında önemli bir buluşma noktası oluşturduğunu kaydetti.

Sosyalfest'in elde ettiği başarıda akademik ve idari personelin büyük emeği bulunduğunu vurgulayan Kırışık, katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Sosyalfest'in gerçekleştirilmesinde görev alan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı