Solhan'da Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslarda kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünler sergide beğeniye sunuldu. Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sergide 45 usta öğretici ve kursiyerlerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz da katıldı. Sergiyi gezen Engin ve Yanılmaz, ürünler hakkında bilgi aldı. Engin, temel amaçlarının hem öğreten hem de üreten çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, hazırlanan güzel ürünler için kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.